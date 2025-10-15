"บิ๊กโจ๊ก" ส่งข้อมูลเพิ่มให้ กมธ.มั่นคง ร้องสอบ "บิ๊กต่าย" ใช้อำนาจมิชอบ

พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางเข้ายื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้กับคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร (กมธ.ความมั่นคง) ที่มีนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เป็นประธาน เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมกรณีให้ตรวจสอบ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรณีมีการใช้อำนาจหน้าที่ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย
พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ กล่าวว่า วันนี้ (15 ต.ค.) นายรังสิมันต์ ให้นำข้อมูลมายื่นเพิ่มเติมในบางประเด็นเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องว่าออกคำสั่งเมื่อไร และขณะที่ออกคำสั่งตนถูกดำเนินคดีอาญาหรือไม่ รวมถึงเหตุผลที่ตนโดนออกคำสั่งเช่นนี้ ทั้งที่ตนไม่มีกรณีถูกแจ้งข้อหาคดีอาญา เพราะโดยปกติการตั้งคณะกรรมการวินัยจะมีกรณีเดียวคือตั้งได้ แต่ต้องมีกรณีถูกดำเนินคดีทางอาญา ไม่ใช่นึกจะตั้งตามอำเภอใจได้ แม้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะมีอำนาจก็จริง ไม่อย่างนั้นจะแกล้งเตะตัดขาใครก็ตั้งคณะกรรมการไปเรื่อย แบบนั้นไม่ได้
เมื่อถามว่า วัตถุประสงค์ต้องการจะดำเนินการให้ไปถึงขั้นไหน พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ กล่าวว่า กรณีนี้เป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบ ก็ผิดกฎหมายอยู่แล้ว และตนใช้สิทธิฟ้องคดีอาญาไปแล้วในเรื่องการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา และคาดว่าภายในสัปดาห์หน้า จะฟ้อง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ด้วยความผิดอาญาตามมาตรา 157 ต่อศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบกลาง