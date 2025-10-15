IMF คาดเศรษฐกิจโลกปีนี้โต 3.2 % เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำสุดในอาเซียน

รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก (World Economic Outlook) ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจโลก คาดว่าขยายตัว 3.2% ในปี 2568 เพิ่มขึ้นจากตัวเลขคาดการณ์ในเดือนกรกฎาคม ที่ระดับ 3.0% หลังจากมีการขยายตัว 3.3% ในปี 2567
นอกจากนี้ IMF คาดการณ์เศรษฐกิจโลกขยายตัว 3.1% ในปี 2569 ไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขคาดการณ์ในเดือนกรกฎาคม
ขณะเดียวกัน IMF คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะมีการขยายตัว 2.0% ในปีนี้ ไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขคาดการณ์ในเดือนกรกฎาคม แต่ได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์ในปีหน้า สู่ระดับ 1.6% จากเดิมคาดการณ์ที่ระดับ 1.7% หลังจากมีการขยายตัว 2.5% ในปี 2567 และ 2.0% ในปี 2566
ทั้งนี้ ตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจของไทยถือว่าต่ำที่สุดในกลุ่ม ASEAN-5 โดย IMF คาดว่าเวียดนามจะมีการขยายตัว 6.5% ในปีนี้ ขณะที่ฟิลิปปินส์ขยายตัว 5.4% อินโดนีเซียขยายตัว 4.9% และมาเลเซียขยายตัว 4.5%
IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะมีการขยายตัว 2.0% ในปีนี้ จากเดิมคาดการณ์ที่ระดับ 1.9% และคาดว่าเศรษฐกิจจีนจะมีการขยายตัว 4.8% ขณะที่คาดว่ายูโรโซนจะขยายตัว 1.2% จากเดิมคาดการณ์ที่ระดับ 1.0%