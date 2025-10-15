"เอกนิติ" ตรวจเยี่ยมการลงทะเบียน "คนละครึ่งพลัส" วันแรก ปลื้ม! ร้านค้าตอบรับล้นหลาม

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมการเปิดลงทะเบียนร้านค้าเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง พลัส" วันแรก ณ ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง พบพ่อค้าแม่ค้าให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างมาก สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ
ทั้งนี้ โครงการ "คนละครึ่ง พลัส" เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ครอบคลุมร้านอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป ร้านนวด สปา ทำผม ทำเล็บ ขนส่งสาธารณะ ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัด วิสาหกิจชุมชน และนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี โดยผู้ประกอบการเก่าสามารถสมัครผ่านแอปฯ ถุงเงิน ส่วนรายใหม่ยื่นผ่านธนาคารกรุงไทยและอาจต้องตรวจสอบเอกสารกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
อย่างไรก็ตาม โครงการนี้เป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก และกระจายรายได้สู่ร้านค้าทั่วประเทศอย่างทั่วถึง
ขณะเดียวกันประชาชนสามารถกดลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ระหว่างวันที่ 20-26 ตุลาคม 2568 เวลา 06.00 - 22.00 น. และเริ่มใช้สิทธิ์จ่ายสินค้าและบริการได้ตั้งแต่ 29 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568