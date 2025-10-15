กรมอุตุฯ ชี้ไทยเข้าสู่ช่วง "ปลายฝนต้นหนาว" เตือนรับมืออากาศแปรปรวน

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศ ฝนฟ้าอากาศตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2568 อ้างอิงข้อมูลจากแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยา (TMD-WRFDA) โดยระบุว่าช่วงนี้เป็น "ปลายฝนต้นหนาว" อากาศแปรปรวน วันเดียวอาจมีทั้งฝน อากาศเย็นตอนเช้า และร้อนตอนกลางวัน ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด ส่วนการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ ขอให้รอประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเงื่อนไขครบถ้วน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบไทม์ไลน์สภาพอากาศได้ดังต่อไปนี้
วันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2568
ประเทศไทยยังคงมีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกกระจายและฝนตกหนักบางแห่ง โดยฝนที่เกิดช่วงนี้ มาจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกพาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑล และภาคเหนือ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ทิศทางลมยังแปรปรวน ต้องระวังฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก และฝนตกสะสม
วันที่ 17 – 24 ตุลาคม 2568
ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะเริ่มมีลมตะวันออก–ตะวันออกเฉียงเหนือ พัดปกคลุม ในช่วงแรกยังมีฝนฟ้าคะนอง ก่อนที่มวลอากาศเย็นจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมทางตอนบนของประเทศ ได้แก่ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ลมจะเปลี่ยนทิศเป็นตะวันออกเฉียงเหนือแรงขึ้นมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาเป็นระลอก ๆ (ยังไม่แรงมาก) ฝนทางตอนบนจะเริ่มลดลง อากาศเริ่มเย็นลงพอสัมผัสได้ เป็นสัญญาณของ "การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาว"
ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกกระจาย และมีฝนตกหนักสลับเบาเป็นบางวัน โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทย เมื่อมวลอากาศเย็นจากภาคเหนือเริ่มแผ่ลงมา จะยิ่งกระตุ้นให้ฝนเพิ่มขึ้นในบางช่วง
อนึ่ง หลักเกณฑ์ในการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย ประกอบไปด้วย
- อุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบน อยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป คือมีอุณหภูมิต่ำสุดน้อยกว่า 23 องศาเซลเซียสอย่างต่อเนื่อง
- ลมระดับล่างที่ความสูงประมาณ 100-3,500 เมตร เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงประมาณ 5,000 เมตรขึ้นไปเป็นลมฝ่ายตะวันตก
- ปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง