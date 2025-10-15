IMF ปรับเพิ่มเป้า ศก.เกาหลีใต้ปีนี้โต 0.9% ชี้ "ภาษีทรัมป์" กระทบน้อยกว่าคาด

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจเกาหลีใต้ในปี 2568 สู่ระดับ 0.9% จากตัวเลขคาดการณ์เดิมในเดือนกรกฎาคม ที่ระดับ 0.8% โดยระบุว่าเกาหลีใต้ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ น้อยกว่าที่คาดไว้ ขณะเดียวกัน IMF ยังคงคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจเกาหลีใต้ในปี 2569 ไว้ที่ระดับ 1.8%
IMF เปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก (World Economic Outlook) ฉบับล่าสุดในวันอังคาร (14 ต.ค.) โดยระบุว่า สหรัฐฯ ได้เจรจาข้อตกลงทางการค้ากับหลายประเทศ และได้ให้การยกเว้นภาษีศุลกากรหลายรายการ ขณะเดียวกัน ประเทศส่วนใหญ่ได้หลีกเลี่ยงการตอบโต้สหรัฐฯ โดยรักษาระบบการค้าให้เปิดกว้างไว้เป็นส่วนใหญ่ ด้วยเหตุนี้ การปรับขึ้นอัตราภาษีศุลกากรและผลกระทบจึงมีน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้จนถึงขณะนี้
การคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจของ IMF ค่อนข้างสอดคล้องกับสถาบันเศรษฐกิจรายอื่น ๆ โดยธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจเกาหลีใต้ในปีนี้สู่ระดับ 0.9% ขณะที่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้จะขยายตัว 1%
เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้เร่งใช้ความพยายามทางการทูตเพื่อสรุปข้อตกลงการค้าที่ได้มีการเจรจาร่วมกับสหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน คาดว่า คู ยุน-ซอล รัฐมนตรีคลังเกาหลีใต้ จะพบปะกับสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อสรุปข้อตกลงการค้าอย่างเป็นทางการ