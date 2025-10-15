ซัด! กัมพูชาขาดความจริงใจ ไร้ความร่วมมือ ทภ.2 จึงไม่ร่วมประชุม RBC

กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2) เปิดเผยว่า กัมพูชาขาดความจริงใจ ไร้ความร่วมมือ ฝ่ายกัมพูชายังไม่สามารถเสนอแผนปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องการปรับกำลังเพื่อลดการเผชิญหน้า และการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามข้อตกลงของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของข้อตกลงป้องกันการยื้อเวลา และไม่เปิดช่องให้ฝ่ายใดบิดเบือนข้อเท็จจริง คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กองทัพภาคที่ 2 (RBC) จึง "ไม่เข้าร่วมการประชุม" จนกว่าฝ่ายกัมพูชาจะมีข้อเสนอที่เป็นรูปรรรม
"กองทัพภาคที่ 2 ยืนยัน ดำเนินการทุกมาตรการ ภายใต้กรอบระหว่างประเทศ เพื่อรักษาความสงบ ความมั่นคง และปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มขีดความสามารถ"
ทั้งนี้ เดิมการประชุม RBC ไทย-กัมพูชา ระหว่างกองทัพภาคที่ 2 กับภูมิภาคทหารที่ 4 ของกัมพูชา กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2568 ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดยกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ