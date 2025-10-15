รัฐสภาพิจารณาร่างแก้ไข รธน.วันสุดท้าย ก่อนลงมติช่วงบ่ายวันนี้

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา วันนี้ (15 ต.ค.68) เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... รวม 3 ฉบับ ในวาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ ที่เสนอโดยพรรคประชาชน พรรคเพื่อไทย และพรรคภูมิใจไทย ต่อเนื่องเป็นวันสุดท้าย หลังวานนี้ (14 ต.ค.68) ประธานสั่งพรรคการประชุมไปเมื่อเวลา 21.43 น. โดยใช้เวลาไป 12 ชั่วโมงแล้ว จากกรอบเวลารวมทั้งหมด 19 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งร่างทั้ง 3 ฉบับ มีจุดมุ่งหมายเหมือนกันเพื่อนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และยืนยันชัดเจนว่าไม่แก้ไขหมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 พระมหากษัตริย์ ซึ่งแตกต่างกันเพียงที่มาของกลไกการจัดทำรัฐธรรมนูญ
โดยพรรคประชาชน เสนอให้มีกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 35 คน สภาที่ปรึกษา 100 คน และประชามติ 2 ครั้ง พรรคภูมิใจไทย เสนอให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. 99 คน เลือกโดยอ้อม และพรรคเพื่อไทย เสนอให้มี ส.ส.ร. 151 คน ประชามติ 3 ครั้ง ทั้งนี้ การอภิปรายสมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเห็นด้วยกับร่างทั้ง 3 ฉบับ
แต่กระบวนการจัดทำขอให้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และอยู่บนหลักการยึดโยงกับประชาชนทุกกลุ่ม ที่สำคัญกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะต้องทำอย่างอิสระ โปร่งใส เพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญที่ประชาชนอยู่ร่วมกันบนความเท่าเทียมและความเสมอภาค นำพาประเทศออกจากความขัดแย้ง บนพื้นฐานการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อเป็นบันไดสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืน
สำหรับการพิจารณในวันนี้ (15 ต.ค.68) หลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติวาระแรก แยกทีละฉบับ ด้วยวิธีการเปิดเผย ด้วยขานชื่อสมาชิกรายบุคคลเรียงลำดับอักษรว่าจะรับหรือไม่รับหลักการร่างใด