BOI เตรียมเร่งรัดการลงทุน 70 โครงการค้างท่อ

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ (BOI) เปิดเผยว่า ในช่วง 4 เดือนต่อจากนี้ ภายใต้รัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี บีโอไอจะเร่งรัดการลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมไปแล้วแต่ยังไม่ได้มีการลงทุนจริง เบื้องต้นคาดว่าจะมีอยู่ประมาณ 70 โครงการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3 แสนล้านบาท โดยจะจัดลำดับโครงการที่มีความสำคัญ หรือโครงการขนาดใหญ่เป็นลำดับแรก เพื่อให้เกิดการลงทุนจริงภายในระยะเวลา 4 เดือน
หลังจากนี้ บีโอไอจะดำเนินการหารือร่วมกับ 70 โครงการดังกล่าว เพื่อรับทราบปัญหา ข้อติดขัดในการดำเนินโครงการ เพื่อจะได้เข้าไปแก้ปัญหาอย่างตรงจุด โดยเฉพาะปัญหาใบอนุญาตจำนวนหลายฉบับ พร้อมกันนี้ จะมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม ทั้ง พลังงานสะอาด เซมิคอนดักเตอร์ ยานยนต์ไฟฟ้า แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
นายนฤตม์ เปิดเผยด้วยว่า ขณะนี้บีโอไออยู่ระหว่างการนำเสนอรัฐบาลเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติ (บอร์ดเซมิคอนดักเตอร์) ชุดใหม่ และบอร์ดอีวี ชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่สิ้นสุดพร้อมรัฐบาลเดิม