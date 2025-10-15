เริ่มวันนี้! เปิดให้ร้านค้าลงทะเบียน "คนละครึ่งพลัส"

วันนี้ (15 ต.ค. 68) เป็นวันแรกที่เปิดลงทะเบียน "คนละครึ่งพลัส" สำหรับร้านค้าที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดรายจ่าย ให้ประชาชนมีกำลังจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น และสร้างรายได้แก่ร้านค้ารายย่อย นำไปสู่การกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย โดยมีระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวนสิทธิสำหรับประชาชนโดยประมาณ 20 ล้านสิทธิ หรือจนกว่าจะครบวงเงินสิทธิในวงเงินไม่เกิน 44,000 ล้านบาท
สำหรับร้านค้าที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ ถึง 19 ธันวาคม 2568 โดยใช้งานผ่านแอปฯ ถุงเงิน
ภาพรวมระยะเวลาร่วมโครงการ "คนละครึ่งพลัส" ไทม์ไลน์โครงการ "คนละครึ่งพลัส" ปี 2568 สำหรับร้านค้าและฟู้ดเดลิเวอรี มีรายละเอียด ดังนี้
15 ตุลาคม 2568 : เปิดลงทะเบียน "ร้านค้าใหม่" สมัครเข้าร่วมโครงการวันแรก
29 ตุลาคม 2568 : ร้านค้าถุงเงินเริ่มรับสิทธิวันแรก
3 พฤศจิกายน 2568 : เริ่มลงทะเบียน "ฟู้ดเดลิเวอรี"
7 พฤศจิกายน 2568 : ร้านค้าถุงเงินเริ่มรับสิทธิผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีที่เข้าร่วมโครงการ
31 ธันวาคม 2568 : สิ้นสุดโครงการ
ทั้งนี้ ช่วงเวลาโครงการคนละครึ่งพลัส จะสามารถใช้จ่ายได้ระหว่าง 06.00 - 23.00 น. ของทุกวัน กรณีร้านค้าฟู้ดเดลิเวอรีใช้จ่ายได้ระหว่าง 06.00 - 21.00 น. และต้องรับออร์เดอร์ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ก่อนเวลา 21.00 น. (วันสิ้นสุดโครงการ)