xs
xsm
sm
md
lg

พุ่งต่อ! ราคาทองเปิดปรับเพิ่ม 300 รูปพรรณขายออก 65,250 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.08 น. ราคาทองปรับเพิ่มขึ้น 300 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 64,350 บาท ขายออกบาทละ 64,450 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 63,065.60 บาท ขายออกบาทละ 65,250 บาท