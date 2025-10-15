xs
เงินบาทเปิดเช้านี้แข็งค่าขึ้น ที่ระดับ 32.62 บาท/ดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (15 ต.ค.) ที่ระดับ 32.62 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นจากระดับปิดวันที่ผ่านมา ณ ระดับ 32.80 บาทต่อดอลลาร์