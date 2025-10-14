xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองวันนี้ปรับ 30 ครั้ง [+1,400] รูปพรรณขายออก 64,950 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำวันที่ 14 ตุลาคม 2568 มีการปรับเปลี่ยนระหว่างวันทั้งสิ้น 30 ครั้ง รวมปรับขึ้นสุทธิ 1,400 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 64,050 บาท ขายออกบาทละ 64,150 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 62,762.40 บาท ขายออกบาทละ 64,950 บาท