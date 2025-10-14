คลังชวนร้านค้ารายย่อยร่วม "คนละครึ่งพลัส" เริ่มลงทะเบียน 15 ต.ค.นี้

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า หลังจากรัฐบาลเปิดให้ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส วันที่ 15 ตุลาคมนี้ ร้านค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดา ยังสามารถสมัครเป็นผู้ซื้อสินค้าทั่วไปเหมือนกับคนอื่น เพื่อใช้เงินตามสิทธิ์ เพราะถือว่าเป็นคนไทยคนหนึ่ง เพียงขอให้อายุ 16 ปีขึ้นไป
กระทรวงการคลัง เปิดลงทะเบียนร้านค้าสำหรับรายใหม่ เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (15 ตุลาคม 2568) โดยกำหนดให้ร้านค้าต้องเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย สมัครแอปถุงเงิน เพื่อรอการรับเงินจากลูกค้า จากนั้นให้รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติร้านค้า และอนุมัติเข้าร่วมโครงการ
เริ่มจาก วันที่ 15 ตุลาคม 2568
- เปิดลงทะเบียนร้านค้าใหม่ สามารถยื่นเอกสารใบสมัครที่ได้รับการยืนยันประกอบกิจการจริงจากเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
วันที่ 29 ตุลาคม 2568
- เริ่มรับสิทธิวันแรก ร้านค้าถุงเงินเริ่มรับสิทธิโครงการคนละครึ่งพลัส ตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.00 น.
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
- ร้านค้าผูกแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ ผ่านแอปถุงเงิน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568
- เริ่มรับสิทธิผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ ที่เข้าร่วมโครงการ เวลาตั้งแต่ 06.00 - 21.00 น.
วันที่ 19 ธันวาคม 2568
- ปิดลงทะเบียนร้านค้าใหม่ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- สิ้นสุดโครงการคนละครึ่งพลัส เวลา 23.00 น.
สำหรับร้านค้ารายใหม่ ต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส
1. มีบัญชีธนาคารกรุงไทย และสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินสำเร็จ
2. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายร้านค้าที่มีรูปเจ้าของขณะประกอบกิจการ
3. ตรวจสอบประเภทกิจการและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ไปยื่นสมัครกับหน่วยงานดังนี้
3.1 หน่วยงานกระทรวงมหาดไทย (แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย)
- ร้านค้าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป
- ร้านค้า/บริการของวิสาหกิจชุมชน และ OTOP
- สามล้อถีบ
- ร้านทำผม ทำเล็บ
3.2 หน่วยงานธนาคารกรุงไทย (แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย)
- ผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ (เช่น TAXI-METER รถตู้โดยสารสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ เป็นต้น)
- ร้านให้บริการนวดสปา ที่มีใบอนุญาตสถานประกอบการ
- ร้านค้านิติบุคคลขนาดเล็ก (ภ.ง.ด. 50) รอบบัญชีปี 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568
4. นำเอกสารที่ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว ติดต่อ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ร้านค้า ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่ได้สมัครร้านค้าถุงเงิน สามารถดาวน์โหลดแอป หรืออัปเดตแอปผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลดแอปถุงเงิน Android หรือ ดาวน์โหลดแอปถุงเงิน iOS ให้ร้านค้าตรวจสอบผลอนุมัติเข้าร่วมโครงการผ่านแอปถุงเงิน สำหรับร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติจะได้รับ SMS และปรากฏแบนเนอร์คนละครึ่งพลัส บนแอปฯ ถุงเงิน
ทั้งนี้ ผลการพิจารณาจะเป็นไปตามเงื่อนไขโครงการ เริ่มรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568 เวลา 06.00 - 23.00 น.