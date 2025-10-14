xs
หุ้นไทยปิดร่วง! -20.60 จุด มูลค่าซื้อขาย 42,430.49 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยร่วงลง 20.60 จุด หรือ -1.60% ที่ระดับ 1,266.38 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 42,430.49 ล้านบาท