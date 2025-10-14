คลังจ่อชง ครม.ศก.เคาะมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว-แผนเร่งเบิกจ่ายไตรมาส 1 ปีงบ 69

กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ วันพรุ่งนี้ (15 ต.ค.) พิจารณาการปรับแผนและเป้าหมายในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ช่วงไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2569 (ต.ค.-ธ.ค.68) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงการทำงาน 4 เดือนของรัฐบาลให้เติบโตได้อย่างมีศักยภาพมากขึ้น
ทั้งนี้ ในการประชุม ครม.เศรษฐกิจ ที่นอกจากจะมีการเสนอมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้ว คาดว่าจะมีการเสนอแผนและมาตรการในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงไตรมาส 1 ของปีงบ 69 ซึ่งอยู่ในช่วง 4 เดือนของการทำงานรัฐบาล เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีส่วนสำคัญในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้ด้วย ทำให้มั่นใจว่าไตรมาส 4/68 หรือไตรมาส 1 ปีงบ 69 จะมีเม็ดเงินที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้น
ด้านนางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ได้รับมอบนโยบายจากนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง ให้มีการปรับแผนและเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2569 โดยจะมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานและจะมีมาตรการที่ชัดเจนออกมา
ทั้งนี้ ในเบื้องต้นจะเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน และงบรายจ่ายประจำให้เร็วขึ้นในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ รวมทั้งจะมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบเหลื่อมปี วงเงิน 3.2 แสนล้านบาทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเร่งกระตุ้นให้ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐ เร่งการจัดประชุมและสัมมนาในช่วงปลายปี ซึ่งในส่วนนี้เชื่อว่าจะช่วยทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สำหรับภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี 2568 พบว่า สามารถเบิกจ่ายได้แล้ว 92.3% ขณะที่งบรายจ่ายประจำ เบิกจ่ายได้เกินเป้าหมาย ที่ 100.2% ส่วนงบลงทุน สามารถเบิกจ่ายได้เพียง 65% ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ วงเงิน 1.57 แสนล้านบาท ที่มีการจัดสรรและเบิกจ่ายไปแล้วส่วนหนึ่ง แต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถจัดสรรและเบิกจ่ายได้ทัน จึงถูกกันมาใส่ไว้ในงบกลางปี 2569