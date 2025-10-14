xs
ครม.ตั้ง "บวรศักดิ์" เป็น ปธ.กรรมการตรวจสอบประเมินผลราชการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบ อนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เสนอแต่งตั้ง นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ