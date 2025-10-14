นายกฯ ถกคมนาคม หาแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางให้ประชาชน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ว่า ได้มีการหารือกันหลายประเด็น รวมถึงการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชน
สำหรับการชดเชยค่าเดินทางให้กับประชาชนนั้น ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ ให้มีความสมเหตุสมผลมากที่สุด และไม่ให้เสียวินัยการเงินการคลัง ซึ่งเรื่องนี้แนวทางการช่วยเหลือจะเกิดขึ้นแน่ เพราะเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดสำหรับทุกรัฐบาล เพราะทำงานทุกวันนี้ก็ทำให้กับประชาชน
ขณะที่นายพิพัฒน์ กล่าวว่า แผนการลดค่าเดินทางให้ประชาชนนั้น เรื่องนี้ต้องใจเย็น เพราะต้องใช้เวลา โดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ส่วนตัวพูดเรื่องนี้คนเดียวคงไม่จบ ขณะนี้กำลังดำเนินการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา โดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแล เช่น กระทรวงคมนาคม ซึ่งจะดูว่าจะทำด้านใดบ้างให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด
ส่วนจะมีการลดค่าเดินทางสำหรับรัฐบาลชุดนี้อยู่ในอัตราเท่าไร นายพิพัฒน์ กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องหารือก่อน
ขณะเดียวกัน นายพิพัฒน์ ยังกล่าวถึงการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเหตุถนนสามเสนยุบตัว หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ว่า ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา ส่วนข้อสรุปนั้น ขอให้ใจเย็น เพราะไม่ใช่เรื่องง่าย