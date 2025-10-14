น่าห่วง! คนไทยตายจาก "โรคหืด" เท่าสหรัฐฯ ทั้งที่ประชากรน้อยกว่า 5 เท่า แนะรีบรักษา อย่ามองแค่ไอหรือเหนื่อยง่าย

รศ.นพ.ฮิโรชิ จันทาภากุล นายกสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย เตือนภัยโรคหืดรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและอาจถึงขั้นเสียชีวิต ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคหืดเทียบเท่าสหรัฐฯ ทั้งที่มีประชากรน้อยกว่า 5 เท่า โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและวัยทำงาน ปัญหาหลักคือเข้าถึงยาป้องกันไม่ต่อเนื่อง และขาดความรู้เกี่ยวกับอาการกำเริบ
ด้าน รศ.นพ.ศิวศักดิ์ จุทอง ชี้ว่า โรคหืดรุนแรง ไม่ใช่แค่ไอหรือเหนื่อยง่าย ผู้ป่วย 3–10% ต้องเข้าห้องฉุกเฉินบ่อย และยาสูดพ่นทั่วไปอาจไม่เพียงพอ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เฉพาะทางเพื่อพิจารณาทางเลือกการรักษา เช่น ยาชีววัตถุ พร้อมย้ำว่าโรคจมูกอักเสบเรื้อรังมักเกิดร่วมกับหืด และหากปล่อยไว้โดยไม่รักษาอาจทำให้หายใจลำบากและเกิดอันตรายต่อชีวิต
ขณะที่ รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร ระบุว่า การรักษาโรคจมูกอักเสบเรื้อรังต้องใช้ยาพ่นสเตียรอยด์ น้ำเกลือ หรือการผ่าตัดในกรณีริดสีดวงขนาดใหญ่ หากอาการยังไม่ดีขึ้นมีทางเลือกยาชีววัตถุ ข้อมูลชี้ว่า 80% ของผู้ป่วยโรคหืดมีอาการจมูกอักเสบร่วม และ 10–40% ของผู้ที่เป็นจมูกอักเสบก็มีหืดร่วมด้วย การรักษาโรคร่วมตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้หายใจดีขึ้นและยกระดับคุณภาพชีวิต