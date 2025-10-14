ครม.สั่งทุกหน่วยงานจัดทำงบปี 70 เร่ง รสก.ลงทุนงบปี 69 วงเงิน 1.6 ล้านบาท

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามกรอบเวลาการทำงานของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีกำหนดประกาศยุบสภาในเดือนมกราคม 2569 จึงต้องการมอบนโยบายในการจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายปี 2569 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2568 เพื่อให้ส่วนราชการเสนอขอจัดสรรงบประมาณปี 2570 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 และสั่งการให้สำนักงบประมาณปรับปฏิทินงบประมาณ เพื่ออุดช่องโหว่ และจัดทำงบประมาณให้แล้วเสร็จ นายกรัฐมนตรีเกรงว่า ในช่วงระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งรัฐบาลชุดใหม่ หากขั้นตอนพิจารณางบประมาณล่วงเลยไปถึงเดือนมิถุนายน 2569 จึงหวังไม่ให้เกิดปัญหางบประมาณของส่วนราชการสะดุด ในช่วงการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนลงทุนของรัฐวิสาหกิจในงบปี 2569 ของสภาพัฒน์ ด้วยเงินลงทุน 1.6 ล้านล้านบาท จากรัฐวิสาหกิจ 51 แห่ง หากลงทุนได้ตามเป้าหมาย ช่วยกระตุ้นจีดีพีได้ถึงร้อยละ 0.3 นายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 95 โดยเฉพาะโครงการลงทุนที่สำคัญ เช่น การปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. วงเงิน 4,489 ล้านบาท, รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ของ รฟม. วงเงิน 11,896 ล้านบาท, รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ของ รฟม. 11,326 ล้านบาท, ทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกตะวันตก 3,814 ล้านบาท จึงกำหนดให้ทุกรัฐวิสาหกิจรายงานผลความคืบหน้าการลงทุน ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน เพื่อเป็นอีกกลไกหนึ่งอัดฉีดเงินออกสู่ระบบเศรษฐกิจ