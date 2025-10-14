ปรับแผนรื้อถอน สน.สามเสน ใช้เครนหุ่นยนต์ ลดทอนน้ำหนักกันทรุดตัว

ความคืบหน้าการซ่อมแซมหลุบยุบบนถนนสามเสน ขนาดใหญ่ กว้าง 30×30 เมตร ลึก 20 เมตร บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาล ใกล้เคียงโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กทม. และรื้อถอนอาคาร สน.สามเสน (หลังใหม่) ที่ได้รับความเสียหาย จากดินทรุดตัว ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา
ล่าสุดพบว่าเจ้าหน้าที่ได้รื้อถอนโครงสร้างบางส่วนของอาคารไปเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโซนที่เกิดปัญหาเสาเข็มของอาคารทรุดตัวหรือฝั่งขวาของอาคาร เมื่อมองจากฝั่งโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ได้ดำเนินการรื้อถอนดาดฟ้าของอาคารโซนดังกล่าวออกหมดแล้ว รวมทั้งผนัง หน้าต่างกระจก ครุภัณฑ์ต่างๆ รวมไปถึงคอมเพรสเซอร์แอร์ โดยจุดมุ่งหมายของการรื้อถอน เพื่อลดน้ำหนักของอาคารให้ทรุดตัวน้อยที่สุด
ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ ที่ปรึกษาภัยพิบัติ สภาวิศวกร ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังรื้อถอนอาคาร สน.สามเสน ฝั่งขวา เพื่อลดน้ำหนักของตัวอาคาร ไม่ให้กดทับลงบนพื้นที่ที่ทรุดตัว พร้อมทั้งป้องกันไม่ให้ดินใต้ฐานอาคารเคลื่อนหรือทรุดซ้ำ ซึ่งจากการติดตามด้วยเครื่องมอนิเตอร์พบว่าการขยับตัวของอาคารเริ่มชะลอลงแล้ว
สำหรับอาคารแฟลตตำรวจและอาคารโรงพยาบาลวชิรพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณการทรุดตัวหรือการขยับของโครงสร้าง โดยมีการติดตามตลอด 24 ชั่วโมง และเตรียมติดตั้งเครื่องตรวจวัดเพิ่มเติมบริเวณลานจอดรถโรงพยาบาล
ส่วนหลุมถนนทรุดตัว เจ้าหน้าที่ได้เร่งปรับเกลี่ยดินให้เป็นขั้นบันไดใกล้กับฝั่งอาคารพาณิชย์ เพื่อกันไม่ให้ดินไหลหรือเคลื่อนตัวซ้ำ โดยภารกิจหลักในตอนนี้ยังคงเป็นการรื้อถอนอาคาร สน.สามเสน (หลังใหม่) เพื่อเปิดทางให้ตรวจสอบและซ่อมแซมพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ อุปสรรคสำคัญคือฝนที่ส่งผลกระทบกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพราะหากมีฝนตกลงมา จำเป็นที่จะต้องหยุดทำงานเพื่อความปลอดภัย
ด้านนายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า หลังจากที่เมื่อวานมีดินสไลด์ที่ผิวถนนบริเวณปากหลุมฝั่งของแยกวชิระ ทำให้เจ้าหน้าที่เตรียมปรับแผนงานด้วนการนำแผ่นเหล็กชีทไพล์มาปักนั้น จากการประเมินสถานการณ์หน้างานแล้ว เดิมกายภาพปากหลุมจะเป็นแนวดิ่ง แต่เมื่อสไลด์ลงมาแล้ว ทำให้บริเวณดังกล่าวเป็นแนวเฉียงมากขึ้น เจ้าหน้าที่จึงต้องปรับแผนโดยการนำรถเครื่องจักรมาปรับหน้าดินให้เป็นแนวคันดิน เพื่อไม่ให้ผิวถนนทรุดซ้ำ
ส่วนการรื้อถอนอาคาร สน.สามเสน (หลังใหม่) เบื้องต้นอุปกรณ์ตรวจพบการเคลื่อนตัวของอาคาร 4-5 มิลลิเมตร เจ้าหน้าที่ต้องให้เครนหุ่นยนต์เข้ารื้อถอนอาคารบางส่วน เพื่อลดทอนน้ำหนักไป อย่างไรก็ตาม จะพยายามเจาะสำรวจหลุมให้ครบทั้งหมด 8 หลุม ก่อนจะดำเนินการอัดปูนพิเศษ หรือ Grouting ลงไปในหลุมทั้ง 8 หลุม เพื่อเสริมความมั่นคง ซึ่งตอนนี้ทำได้แล้ว 6 หลุม ยังเหลืออีก 2 หลุม ที่ต้องเร่งทำให้แล้วเสร็จ ก่อนจะเริ่มนำทรายมาถมเพิ่มให้ได้ระดับความสูง 7 เมตร ตามแผนที่กำหนดเอาไว้ เพื่อคืนสภาพพื้นผิวการจราจรต่อไป