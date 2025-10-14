ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง "อัยรินทร์ - ลลิดา" นั่งรองโฆษกรัฐบาล

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นายสมภพ ผ่องสว่าง ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)
2. นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3. นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4. นายจำลอง ช่วยรอด ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
5. พลตำรวจตรี สุวิชาญ ญาณกิติกุล ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป