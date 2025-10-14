นายกฯ สั่งเร่งอุดหนุนเงินเยียวยาน้ำท่วม-ผลกระทบชายแดนไทย-กัมพูชา

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีวาระทั้งสิ้น 48 วาระ และขอนำเสนอในวาระที่เฉพาะสื่อมวลชนและประชาชนให้ความสนใจ
อันดับแรก คือ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้ความขอบคุณต่อคณะรัฐมนตรีทุกคนในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ที่ได้หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบภัยอุทกภัยภัยทั่วทั้งประเทศ และยังมีข้อสั่งการถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเรื่องเงินเยียวยา ซึ่งเดิมทีคาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมฯ ได้ในสัปดาห์นี้ แต่ไม่ทัน นายกรัฐมนตรีจึงกำชับว่าสัปดาห์หน้าจะต้องนำเรื่องเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเข้า ครม. ให้แล้วเสร็จ
นอกจากนี้ ยังมีข้อสั่งการในเรื่องของการให้คณะรัฐมนตรีเฝ้าติดตามสถานการณ์การเจรจาภาษีตอบโต้ (Reciprocal Tariff) ของสหรัฐอเมริกา ว่าตอนนี้กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจจะต้องมีการขับเคลื่อนเพื่อให้เป็นไปตามกรอบเพื่อให้อัตรา 19% ขณะเดียวกัน เรื่องของชายแดนไทย-กัมพูชา ยังเป็นหนึ่งในข้อต่อรองที่ทางสหรัฐฯ ได้พูดคุยกับรัฐบาลไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ตอบชัดเจนถึงการยืนยัน 4 เรื่องให้กับสหรัฐฯ ไป คือ กัมพูชาต้องถอนกำลัง การเก็บกู้ทุ่นระเบิด การปราบสแกมเมอร์ และกัมพูชาต้องมีท่าทีที่ชัดเจนต่อประชาชนกัมพูชาที่รุกล้ำแผ่นดินไทย
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา และได้ให้ทางคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเติม เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลที่แล้วได้จัดการอุดหนุนเงินเยียวยาให้กับผู้อพยพของชายแดนไทย-กัมพูชา เพียงครั้งเดียว แต่ในความเป็นจริงมีการอพยพหลายครั้ง จึงให้มีการไปปรับปรุงและทบทวนเกณฑ์ใหม่ สำหรับเงินอุดหนุนให้กับผู้อพยพสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา