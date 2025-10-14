xs
ทองปรับแล้ว 26 ครั้ง [+1,300] รูปพรรณขายออก 64,850 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 14.50 น. (14 ต.ค. 68) มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 26 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 1,300 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 63,950 บาท ขายออกบาทละ 64,050 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 62,671.44 บาท ขายออกบาทละ 64,850 บาท