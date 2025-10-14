xs
รมว.กห.โบ้ย มทภ.1 ตอบปม "กัน​ จอมพลัง" เปิดเสียงหลอนชายแดนสระแก้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม​ ปฏิเสธตอบคำถามกรณีที่ กัน​ จอมพลัง เปิดเครื่องเสียงหลอน บริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ และเกิดการตั้งคำถามว่ากองทัพอนุญาตนั้น โดยกล่าวเพียงว่า ให้ไปถามแม่ทัพภาคที่ 1​

ส่วนเรื่องดังกล่าวจะทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบกัมพูชา เนื่องจากกัมพูชา​ฟ้อง และนำ​คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว​ (ไอโอที) ลงพื้นที่​หรือไม่นั้น พล.อ.ณัฐพล​ กล่าวว่า​ ไว้ค่อยตอบ