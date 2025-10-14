รมว.กห.โบ้ย มทภ.1 ตอบปม "กัน​ จอมพลัง" เปิดเสียงหลอนชายแดนสระแก้ว

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปฏิเสธตอบคำถามกรณีที่ กัน จอมพลัง เปิดเครื่องเสียงหลอน บริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ และเกิดการตั้งคำถามว่ากองทัพอนุญาตนั้น โดยกล่าวเพียงว่า ให้ไปถามแม่ทัพภาคที่ 1
ส่วนเรื่องดังกล่าวจะทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบกัมพูชา เนื่องจากกัมพูชาฟ้อง และนำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (ไอโอที) ลงพื้นที่หรือไม่นั้น พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ไว้ค่อยตอบ
