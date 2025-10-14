xs
หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย ร่วง 10.46 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 23,565.37 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (14 ต.ค.) ดัชนี set index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,276.52 จุด ลดลง 10.46 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.81 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 23,565.37 ล้านบาท