"ฮุน มาเนต" ย้ำนักกีฬารักษาวินัย เคารพกันและกันต่อนักกีฬาไทย ในเอเชียนยูธเกมส์

นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ย้ำนักกีฬาเยาวชนกัมพูชาว่า ให้รักษาวินัย และเคารพซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อนักกีฬาประเทศไทย ในการแข่งขันเอเชียน ยูธเกมส์ ที่ประเทศบาห์เรน ระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคมนี้
ฮัง ชวน นาโรน รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ของกัมพูชา กล่าวกับคณะนักกีฬากัมพูชาว่า ขอให้แข่งขันด้วยความภาคภูมิใจ ความเคารพ และความซื่อสัตย์
