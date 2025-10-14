xs
xsm
sm
md
lg

"ฮุน มาเนต" ย้ำนักกีฬารักษาวินัย เคารพกันและกันต่อนักกีฬาไทย ในเอเชียนยูธเกมส์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ย้ำนักกีฬาเยาวชนกัมพูชาว่า ให้รักษาวินัย และเคารพซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อนักกีฬาประเทศไทย ในการแข่งขันเอเชียน ยูธเกมส์ ที่ประเทศบาห์เรน ระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคมนี้

ฮัง ชวน นาโรน รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ของกัมพูชา กล่าวกับคณะนักกีฬากัมพูชาว่า ขอให้แข่งขันด้วยความภาคภูมิใจ ความเคารพ และความซื่อสัตย์