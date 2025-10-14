xs
ราคาทองครั้งที่ 17 ลง 150 บ. ทองรูปพรรณขายออก 64,500 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 12:58 น. (ครั้งที่ 17) ราคาลดลง 150 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 63,700.00 บาท รับซื้อ 63,600.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 64,500.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 62,322.76 บาท