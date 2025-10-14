ครม.มีมติเห็นชอบ "นฤชา โฆษาศิวิไลซ์" นั่งอธิบดีกรมการปกครอง

การประชุมคณะรัฐมนตรี ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน วันนี้ (14 ต.ค.) พิจารณาบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 45 ตำแหน่ง
ทั้งนี้ ครม. มีมติเห็นชอบให้ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ กระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการปกครอง ขณะที่นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ให้พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ด้าน นายพรพจน์ เพ็ญพาส พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน
นอกจากนี้ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายธีพัฒน์ คัชมาตย์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผลจากตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ทั้งนี้ ครม. มีมติเห็นชอบให้ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ กระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการปกครอง ขณะที่นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ให้พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ด้าน นายพรพจน์ เพ็ญพาส พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน
นอกจากนี้ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายธีพัฒน์ คัชมาตย์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผลจากตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี