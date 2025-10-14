ผู้ว่าฯ สงขลา เข้าเยี่ยม "น้องรุจ" หลังถูกอริทำร้าย กำชับ พม.ดูแลเป็นกรณีพิเศษ

นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมนางปวีณ์ริศา เกิดสม นายกเหล่ากาชาดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา เดินทางเข้าเยี่ยม เด็กชายธนากร จินดาสุวรรณ หรือ น้องรุจ อายุ 13 ปี ที่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังถูกแก๊งค์อริรุมทำร้ายใช้อาวุธปืนยิง ได้รับบาดเจ็บที่ตำบลบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา
แพทย์ผู้รักษาได้ทำการผ่ากระสุนออกไปแล้ว 6 นัด เหลืออยู่ที่หน้าอกด้านซ้ายอีก 1 นัด โดยเเพทย์จะทำการผ่าตัดอีกครั้งในวันพุธ ที่ 15 ตุลาคม 2568 ขณะที่ผู้ป่วยอาการดีขึ้นและสามารถทานอาหารได้แล้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สั่งกำชับให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เข้าไปดูแลกรณีนี้เป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเยาวชน ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และต้องจัดให้มีทีมสหวิชาชีพเข้าไปเยียวยาดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ
