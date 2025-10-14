อินเดีย-แคนาดาเจรจาฟื้นความสัมพันธ์ หลังพังทลายจากเหตุสังหารผู้นำแบ่งดินแดนซิกข์

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย วันนี้ (14 ต.ค.) ว่า นางอานิตา อนานด์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา เดินทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการครั้งแรก และพบหารือกับ นายสุพรหมณยัม ชัยศังกร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย และนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ผู้นำอินเดีย
ทั้งนี้ อินเดียและแคนาดา ตกลงขั้นตอนต่าง ๆ ในการเจรจาระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองฝ่าย ที่กรุงนิวเดลี โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่พังทลาย หลังผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาวซิกข์คนหนึ่ง ถูกลอบสังหารในแคนาดา เมื่อเดือนมิถุนายน 2565
โมดีกล่าวว่า การเดินทางเยือนของอนานด์ จะช่วยเสริมสร้างความพยายามในการสร้างแรงผลักดันใหม่ ให้กับความร่วมมือของทั้งสองประเทศ
