อุทยานฯ เขาใหญ่ ช่วงหยุดยาวคึกคัก นทท.แห่สัมผัสธรรมชาติ-อากาศหนาวกว่า 2.6 หมื่นคน

นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวถึงการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในช่วงวันหยุด ที่ผ่านมา ว่า มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทั้งประตูด่านศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อสัมผัสธรรมชาติ สูดอากาศเย็น และกางเต็นท์ลำตะคอง โดยสภาพอากาศช่วงนี้ ดีมาก มีเมฆหมอกลงตอนเช้า เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลปลายฝน ต้นฤดูหนาว ทำให้สัตว์ป่า เก้ง กวาง ช้างป่าลงมา กินโป่งละเล็มหญ้าตามทุ่งหญ้าต่างๆ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวต่อว่า ถือเป็นประวัติการณ์ในช่วงวันหยุดยาว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาท่องเที่ยวกว่า 26,823 คน โดยยกเว้นค่าบริการผู้สูงอายุและผู้พิการ และเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ โดยมียานพาหนะ 7,254 คัน ยอดจัดเก็บค่าบริการเข้าอุทยานฯ จำนวน 1,425,595 บาท และการปฏิบัติหน้าที่ดูและนักท่องเที่ยวของเจ้าหน้าที่มีความพร้อมทุกสถานการณ์ ในความอำนวยความสะดวกแกนักท่องเที่ยว และให้ความช่วยเหลือด้วยความรวดเร็ว
