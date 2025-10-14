WHO เตือนพบการปนเปื้อนในยาแก้ไอแบบน้ำ 3 ชนิด ในอินเดีย

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ วันนี้ (14 ต.ค.) ว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกคำเตือนเกี่ยวกับการปนเปื้อนในยาแก้ไอแบบน้ำ 3 ชนิด ที่พบในอินเดีย โดยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงาน หากตรวจพบยาเหล่านี้
องค์การอนามัยโลก แถลงการณ์ว่า ยาแก้ไอยี่ห้อที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โคลดริฟ (Coldrif) จากบริษัท ศรีสัน ฟาร์มาซูติคอลส์, เรสพิเฟรช ทีอาร์ (Respifresh TR) จากบริษัท เรดเน็กซ์ ฟาร์มาซูติคอลส์ และ รีไลฟ์ (ReLife) จากบริษัทเชป ฟาร์มา
ทั้งนี้ ยาเหล่านี้มี สารไดเอทิลีนไกลคอล ที่เป็นพิษ เกินกว่าที่อนุญาตเกือบ 500 เท่า โดยยาเหล่านี้ถูกจำหน่ายแค่ในอินเดีย และไม่พบการส่งออกอย่างผิดกฎหมาย
