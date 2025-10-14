ผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ คาดการแก้ปัญหาถนนทรุดหลัง สน.สามเสนจะเดินหน้าได้เร็วตั้งแต่พรุ่งนี้

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาถนนทรุดบริเวณหลังสถานีตำรวจนครบาลสามเสน ว่า เป็นจุดที่ยังมีความกังวล เพราะมีรอยร้าวอยู่บนพื้น ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งรอยร้าวนี้อยู่ในพื้นที่หน้าอาคารที่จะทำลายอยู่แล้ว และได้มีการเฝ้าระวังอยู่ ซึ่งสถานการณ์ยังดูมั่นคง ส่วนของตัวแฟลตก็ได้มีการเฝ้าติดตามตลอดเวลา พร้อมทั้งเร่งดำเนินการในส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม เมื่อวานนี้ (13 ต.ค.) มีฝนตกหนักก็ไม่ได้พบปัญหาอะไร เพราะเมื่อสูบน้ำออกจากบ่อแล้วก็สามารถกลับลงไปทำงานต่อได้ตามปกติ ซึ่งถ้าหากกันน้ำ หรืออุดไม่ให้น้ำไหลงลงไปในอุโมงค์ได้ จะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น คาดว่าจะได้เห็นความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในวันพรุ่งนี้
จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินเท้าต่อเนื่องไปยังด้านหลังชุมชนสวนอ้อย ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งสภาพอาคารบริเวณดังกล่าวและพื้นถนนในชุมชนปกติดีไม่มีรอยแตกร้าว
อย่างไรก็ตาม เมื่อวานนี้ (13 ต.ค.) มีฝนตกหนักก็ไม่ได้พบปัญหาอะไร เพราะเมื่อสูบน้ำออกจากบ่อแล้วก็สามารถกลับลงไปทำงานต่อได้ตามปกติ ซึ่งถ้าหากกันน้ำ หรืออุดไม่ให้น้ำไหลงลงไปในอุโมงค์ได้ จะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น คาดว่าจะได้เห็นความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในวันพรุ่งนี้
จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินเท้าต่อเนื่องไปยังด้านหลังชุมชนสวนอ้อย ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งสภาพอาคารบริเวณดังกล่าวและพื้นถนนในชุมชนปกติดีไม่มีรอยแตกร้าว