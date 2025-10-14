xs
ราคาทองครั้งที่ 8 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 64,950 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 10:38 น. (ครั้งที่ 8) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 64,150.00 บาท รับซื้อ 64,050.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 64,950.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 62,762.40 บาท