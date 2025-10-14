xs
หุ้นไทยเปิดตลาดวันนี้ -0.57 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 10,779.50 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (14 ต.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคเช้าที่ระดับ 1,286.41 จุด ลดลง 0.57 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.04 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 10,779.50 ล้านบาท