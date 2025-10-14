xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ 10 โมงเช้า ฝนตกเล็กน้อยเขตบางขุนเทียน

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. พื้นที่ กทม. ฝนเล็กน้อยเขตบางขุนเทียน เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แนวโน้มคงที่