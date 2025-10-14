xs
xsm
sm
md
lg

09.29 น. เกิดเหตุไฟไหม้อาคาร ย่านศรีนครินทร์ จนท.เร่งควบคุมเพลิงแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (14 ต.ค.) เวลา 09.29 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ ชั้น 7 ภายในอาคาร บริเวณซอยศรีนครินทร์ 24 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างควบคุมเพลิง