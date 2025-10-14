รถไฟใต้ดินกว่างโจวเริ่มให้บริการชำระค่าโดยสารแบบไร้สัมผัสแล้ว หวังยกระดับท่องเที่ยว

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากเมืองกว่างโจว ประเทศจีน วันนี้ (14 ต.ค.) ว่า การรถไฟใต้ดินกว่างโจว ในเมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของจีน ประกาศว่า ระบบรถไฟใต้ดินกว่างโจว เริ่มให้บริการชำระค่าโดยสารแบบไร้สัมผัส ผ่านบัตรธนาคารระหว่างประเทศของมาสเตอร์การ์ด อเมริกันเอ็กซ์เพรส วีซ่า และเจซีบี ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถแตะบัตรธนาคารที่ออกให้ในต่างประเทศ รวมถึงบัตรมาสเตอร์การ์ดและบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสที่ออกในประเทศ และรับรองการชำระเงินแบบไร้สัมผัสและการทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินหยวน ณ ประตูเก็บค่าโดยสาร ที่กำหนดเพื่อเข้าถึงทุกสถานีอย่างรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องซื้อบัตรโดยสารหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันล่วงหน้า
การอัปเกรดนี้ มุ่งยกระดับประสบการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกจีนหรือกว่างโจวแฟร์ ครั้งที่ 138 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ รวมถึงทำให้ระบบรถไฟใต้ดินกว่างโจวรับรองบัตรธนาคารระหว่างประเทศรายใหญ่ครบทั้งห้าแห่ง ได้แก่ ยูเนียนเพย์ มาสเตอร์การ์ด อเมริกันเอ็กซ์เพรส วีซ่า และเจซีบี
