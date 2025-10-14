ผู้ว่าฯ เมืองปากน้ำชวน ปชช.เที่ยวงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด 12-23 ต.ค.นี้

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด หรือ ( งานเจดีย์ ) ประจำปี 2568 ซึ่งจัดตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา เป็นเวลา 12 วัน 12 คืน โดยได้เข้าพูดคุยทักทาย พ่อค้า แม่ค้า ที่มาเปิดร้านขายอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ภายในงานอย่างเป็นกันเอง ซึ่งบรรยากาศเป็นกันเอง ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายไม่มีฝนตกลง
นายสยาม เปิดเผยว่า งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2568 นั้น บรรยากาศภายในงานจะมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามามากมาย การเดินทางสะดวกเพราะมีทั้งรถไฟฟ้าและรถประจำทาง ภายในงานจะมีการแสดง ทั้งประเพณีวัฒนธรรม คอนเสิร์ตของศิลปินที่มีชื่อเสียง และยังมีสวนสนุกสำหรับเด็ก ๆ อีกทั้งยังมีร้านอาหารมากมายมีทั้งที่ดังในโซเชียล และร้านดังอีกทั่วประเทศ นอกจากจะมาสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์ ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการแล้ว ยังได้มาชมความรื่นเริง ของศิลปินดาราและยังได้มาจับจ่ายใช้สอยสินค้ามากมาย หรือจะเดินพักผ่อนหย่อนใจก็ตามสะดวก
ส่วนสวนสนุกสำหรับเด็กนั้น ได้รับการตรวจว่ามีความปลอดภัย แถมอากาศในช่วงนี้ยังเย็นสบาย แต่อาจจะมีฝนนิดหน่อยเพราะเป็นช่วงรอยต่อฤดูฝนกับฤดูหนาว โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 - 23 ตุลาคม จึงอยากเชิญชวนประชาชนให้มาเดินเที่ยวงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ
