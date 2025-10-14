xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ พุ่งขึ้น 1,150 บ. ทองรูปพรรณขายออก 64,700 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 09:04 น. (ครั้งที่ 1) ราคาปรับขึ้น 1,150 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 63,900.00 บาท รับซื้อ 63,800.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 64,700.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 62,519.84 บาท