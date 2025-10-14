อุตุฯ เตือนไทยยังมีฝนตกกระจาย-ตกหนักบางแห่ง 14-16 ต.ค.นี้

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานพยากรณ์อากาศว่า ช่วง 14-16 ตุลาคม 2568 ประเทศไทยยังมีเพิ่มขึ้น ฝนตกกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมและร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน ทิศทางลมแปรปรวน ต้องระวังฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักและฝนตกสะสม ระยะนี้ออกนอกบ้านยังต้องพกร่ม และเสื้อกันฝน ใช้รถ ใช้ถนนด้วยความระวัง โดยเฉพาะผ่านในพื้นที่น้ำท่วมขัง ฝนยังไม่ขาดเม็ด
ขณะที่ช่วง 17-23 ตุลาคม 2568 บริเวณภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน คาดว่าจะมีลมตะวันออกพัดปกคลุม มีฝนฟ้าคะนองในช่วงแรก หลังจากนั้น จะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมา ปกคลุมทางตอนบนของไทย (ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก กทม.และปริมณฑล) ยังต้องระวังฝนฟ้าคะนอง เริ่มมีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงทิศทางของลม เป็นลมตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือแรงมากขึ้น มวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาเป็นระลอกๆ แต่กำลังยังไม่แรงนัก ฝนบริเวณทางตอนบนเริ่มลดลง อากาศเย็นลงพอสัมผัสได้ในพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ฤดูหนาว
สำหรับภาคใต้ ยังมีฝนกระจาย และมีตกหนักเบาสลับบางวัน ทิศทางลมยังแปรปรวน ช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว อากาศเปลี่ยนแปลง วันเดียวอาจมีทั้งฝน ทั้งอากาศเย็นตอนเช้า อากาศร้อนตอนกลางวันได้ ต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพ ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยฝนจะเพิ่มขึ้นต้องระวังฝนตกหนัก เมื่อลมหนาวเริ่มพัดแรงขึ้น
