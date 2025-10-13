รมว.ดีอี สั่งอุตุฯ เฝ้าระวังสภาพอากาศใกล้ชิด 12 - 18 ต.ค.

นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สั่งกรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด และแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสียหายจากฝนตกหนัก พร้อมบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อให้การแจ้งเตือนภัยแม่นยำและทันสมัย
ในช่วงวันที่ 12 – 13 และ 17 – 18 ตุลาคม ภาคกลาง กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนวันที่ 14 – 16 ตุลาคม ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก อ่าวไทยตอนบน ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้
สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และมากกว่า 2 เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ขอให้ประชาชนทั่วประเทศระวังอันตรายจากฝนตกหนักและน้ำฝนสะสม ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง