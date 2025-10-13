ชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

บรรยากาศประชาชนชาวไทย ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวาระ 56 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
13 ตุลาคม 2568
เวลาเปิด-ปิด ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์ เปิดรับบริจาคโลหิต
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น.
สำหรับผู้บริจาคโลหิตเฉพาะส่วน
เกล็ดเลือดและเม็ดเลือดแดง
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14.00 น.
บริจาคพลาสมา
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14.30 น.