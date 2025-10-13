ทภ.1 สรุปสถานการณ์ชายแดนประจำวัน ไทยฝึกซักซ้อมแผนอพยพ ปชช. -จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 10 แห่ง

กองทัพภาคที่ 1 โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ขอสรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2568 ณ เวลา 18.00 น. ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
จ.สระแก้ว ดังนี้ สถานการณ์ด้านความมั่นคงชายแดน จ.สระแก้ว โดยฝ่ายไทยได้ดำเนินการฝึกซักซ้อมแผนอพยพประชาชนจาก 4 อำเภอชายแดน พร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 10 แห่ง รองรับได้ประมาณ 4,200 คน รวมถึงจัดระเบียบพื้นที่และจุดตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ บริเวณบ้านหนองจาน และบ้านหนองหญ้าแก้ว โดยมีมวลชนและสื่อมวลชนเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยในห้วงค่ำคืนที่ผ่านมา ฝ่ายไทยได้ดำเนินการฉายสารคดี “แคมป์ 511” ผ่านเครื่องเสียงในพื้นที่ชายแดน เพื่อเผยแพร่เรื่องราวการรับผู้อพยพชาวกัมพูชาหนีสงครามเข้าสู่ไทยในอดีต ถือเป็นปฏิบัติการจิตวิทยาตามแผนฝ่ายพลเรือนจากเบาไปหาหนักฝั่งตรงข้ามฝ่ายกัมพูชา พบความเคลื่อนไหวของจนท.ตชด. และทหาร มีการรวมตัวชุมนุมของประชาชนในพื้นที่บ้านโจกเจยและบ้านเปรยจัน โดยใช้กลุ่มเปราะบางเป็นโล่มนุษย์เพื่อกดดันฝ่ายไทย พร้อมจัดเวรยามและเพิ่มกำลังพลเฝ้าระวังแนวชายแดน เข้าสังเกตุการณ์ความเคลื่อนไหวการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว สถานการณ์ทั่วไปยังคงปกติ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญ
สำหรับภารกิจการเก็บกู้ระเบิดกกล.บูรพา ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) ยังคงเดินหน้าดำเนินการตรวจสอบค้นหาวัตถุระเบิดที่คาดว่าตกค้างในพื้นที่บริเวณบ้านหนองหญ้าแก้ว เข้าสู่วันที่ 3 โดยหน่วยได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ได้แก่ รถถากถางหุ้มเกราะ D5, เครื่องจักร GCS-200, เครื่องจักรสนับสนุนกวาดล้างทุ่นระเบิด BearCat พร้อมเจ้าหน้าที่ช่าวสนาม 7 ชุด โดยวันนี้ตรวจพบทุ่นระเบิด จำนวน 2 ทุ่น ได้แก่ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดระเบิดอยู่กับที่ MN79 จำนวน 1 ทุ่น และทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดระเบิดอยู่กับที่ PMN จำนวน 1 ทุ่น ได้ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิด 2 ทุ่น ตามขั้นตอนเรียบร้อย สรุปผลการเก็บทุ่นระเบิดตกค้างในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค.68 ถึงปัจจุบันนี้ สามารถตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล รวม 7 ทุ่น (PMN 6 ทุ่น และ MN79 1 ทุ่น) ตรวจสอบแล้วเป็นทุ่นระเบิดเก่า ทั้งนี้ชุดเก็บกู่ทุ่นระเบิดจะปฏิบัติการตามแผนให้ครอบคลุมพื้นที่ บ.หนองหญ้าแก้ว เพื่อคืนพื้นที่ปลอดภัยครอบคลุมอธิปไตยของไทยทั้งหมด ส่วนผลการปฏิบัติงานทำพื้นที่ให้ปลอดภัยของวันนี้ ได้ทําการใช้รถถากถางเคลียร์พื้นที่ปฏิบัติการ หลังทำการตรวจค้นโดยชุดตรวจค้นวัตถุระเบิด จำนวน 1,393 ตร.ม. รวมทั้งได้ใช้เครื่องจักรรื้อถอนเพิงพักชาวกัมพูชาในพื้นที่จำนวน 1 หลัง ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีผู้อาศัยอยู่ การดำเนินการดังกล่าว เป็นตามภารกิจเพื่อสร้างความปลอดภัยในพื้นที่อธิปไตยของไทย
ทั้งนี้ พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1/ผบ.ศปก.ทภ.1 ได้ลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว เพื่อติดตามสถานการณ์ ความคืบหน้าของการปฏิบัติภารกิจในทุกภาคส่วน พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับกำลังพล ตลอดจนประสานการ ปฏิบัติกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพร้อมในการบูรณาการกับทุกส่วน ใน ภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติ