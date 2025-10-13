ปภ.ส่ง Cell Broadcast เตือนน้ำท่วม-ดินถล่ม อ.แม่สะเรียง แนะยกของขึ้นที่สูง ดูแลกลุ่มเปราะบาง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน พบว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง และยังคงตกต่อเนื่อง ขอให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่เสี่ยงริมห้วย/คลอง/ลำน้ำ ที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขา โดยเฉพาะ ต.บ้านกาศ และพื้นที่ใกล้เคียง ให้ยกของขึ้นที่สูง ดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ปภ. จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนน้ำท่วม/ดินถล่ม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง