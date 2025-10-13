GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมพบ 13 จังหวัดภาคอีสานน้ำท่วมกว่า 3.7 แสนไร่

เพจสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA โพสต์ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1C ของวันที่ 13 ตุลาคม 2568 พบพื้นที่น้ำท่วมขังบางส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด นครพนม อุดรธานี หนองคาย ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม นครราชสีมา สกลนคร บึงกาฬ กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ รวม 13 จังหวัดกว่า 370,509 ไร่
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตร ชุมชน และเส้นทางคมนาคมบางส่วน
สถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน และการติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป