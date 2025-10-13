xs
ผบ.ตร.ลงพื้นที่บ้านหนองจานตรวจความพร้อม-ให้กำลังใจกำลังพล ยันตำรวจทุกนายพร้อมปฏิบัติหน้าที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจความ พร้อมกำลังพลและให้กำลังใจ บริเวณบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ยืนยันตำรวจทุกนายพร้อมปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับทหาร ตามกฎอัยการศึก เพื่อรักษาแผ่นดินไทยและอธิปไตย ที่บ้านหนองจาน