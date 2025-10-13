รมว.ทส.ประสานกรมอุทยานฯ-ตร. บุกจับแก๊งมอดไม้พะยูงในเขตรักษาพันธุ์ฯห้วยทับทัน​-ห้วยสำราญ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้สั่งการให้นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร คณะทำงานชุดเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามประจำ ทส. ประสานงานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ เพื่อปฏิบัติการเชิงรุกในการปราบปรามขบวนการลักลอบค้าไม้พะยูงในพื้นที่รอยต่อจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ
การปฏิบัติครั้งนี้เป็นผลจากการสืบสวนขยายผลของคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งภายใต้การอำนวยการของนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ และการประสานงานของนายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ได้สนธิกำลังกับ พล.ต.ต. สุคนธ์ ศรีอรุณ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ และทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายคือการจับกุมผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ คณะเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ, กองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดสุรินทร์, สถานีตำรวจภูธรบัวเชด, กอ.รมน.ภาค 2, สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 2, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา, สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์, ด่านตรวจสัตว์ป่าช่องจอม, เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามที่ 2, กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214 และอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ได้ร่วมกันวางแผนและเข้าจับกุมผู้กระทำความผิด
โดยจับกุมผู้กระทำความผิดได้รวม 6 ราย ได้แก่ นายผดุงศักดิ์ สบายดี (โอ๋น) อายุ 37 ปี, นายวิเชียร จันทร์ดำ (อึ่ง) อายุ 38 ปี, นายมั่น สบายดี (เมือก) อายุ 42 ปี, นายจีรภัทร์ ทวีพันธ์ (มิก) อายุ 24 ปี, นายดศิพงษ์ ทวีแสง (ตี๋) อายุ 30 ปี และ นายจักรพงษ์ บุญคง (หนุ่ม) อายุ 32 ปี ทั้งหมดมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
พร้อมกันนี้ ได้ตรวจยึดของกลางเป็นไม้พะยูงแปรรูปถากกลม จำนวน 5 ท่อน ปริมาตรรวม 0.267 ลูกบาศก์เมตร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิดจำนวน 8 รายการ ประกอบด้วย กระสอบปุ๋ยร้อยเชือกไนล่อนเป็นสายสะพาย 5 ชุด, กระเป๋าสะพายข้าง 2 ใบ, หมอนรองบ่า 5 ใบ, ไฟฉายคาดศีรษะ 1 อัน, ขวดบรรจุน้ำ 5 ขวด, ยาหม่อง 1 อัน, มีดถางหญ้า 1 เล่ม และฝักมีด 1 ฝัก คณะเจ้าหน้าที่ได้แจ้งความดำเนินคดีในข้อหาการกระทำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ดังนี้ 1.พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ในฐานความผิดร่วมกันทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต (ม.11), ร่วมกันแปรรูปไม้ในเขตควบคุมฯ และมีไม้แปรรูปหวงห้ามไว้ในครอบครองเกิน 0.20 ลบ.ม. โดยไม่ได้รับอนุญาต (ม.48), และร่วมกันรับไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จำหน่าย หรือช่วยเอาไปเสียให้พ้นซึ่งไม้ที่ตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้ที่ได้มาโดยการกระทำผิดต่อบทบัญญัตินี้ (ม.70) 2.พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ในฐานความผิดเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต (ม.53) และร่วมกัน เก็บหา นำออกไป กระทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ หรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต (ม.55(5))
การดำเนินการดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามขบวนการตัดไม้ทำลายป่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชาติไว้อย่างเข้มแข็ง เป็นไปตามมาตรการเพื่อการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้อย่างเข้มงวด ภายใต้การอำนวยการของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการปกป้องและรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติอย่างจริงจังตามนโยบายของรัฐบาล