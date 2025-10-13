พบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์ XFG ในไทย 33 ราย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ประเทศไทยตรวจพบโควิด-19 สายพันธุ์ XFG ครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2568 จนถึงวันที่ 24 กันยายน 2568 มีรายงานผู้ป่วยสะสม 33 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในเขตสุขภาพที่ 13 หรือกรุงเทพมหานคร จำนวน 23 ราย โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก และปวดศีรษะ และยังไม่มีรายใดต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
แม้โควิด-19 สายพันธุ์ XFG ยังไม่ก่อให้เกิดอาการรุนแรง แต่ประชาชนควรป้องกันตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหากมีอาการผิดปกติ เช่น ไข้ ไอ หรือหายใจลำบาก ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสม