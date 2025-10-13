xs
ราคาทองคำครั้งที่ 16 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 63,550 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 15.56 น. ครั้งที่ 16 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 62,650.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,750.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 61,398.00 บาท รับซื้อบาทละ 61,398.00 บาท